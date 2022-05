Abogado de la FEF: Ecuador no corre ningún riesgo de perderse el Mundial

El abogado de la Federación de Fútbol Ecuatoriana y experto en derecho deportivo, Celso Vásconez, aseguró que la selección de ese país "no corre ningún riesgo de perderse el Mundial" ante la denuncia chilena por Byron Castillo, de quien aseguran es colombiano.

Consultado por El Mercurio, el experto negó que el documento del jugador sea falso, y en caso de que lo sea, aseguró que la denuncia afectará solo a Castillo, dado que la FEF "también sería una víctima".

"No creo que el documento sea falso. En el evento de que un juez, no FIFA, porque no tiene jurisdicción para eso; si un juez de Ecuador o Colombia determina que hubo delito de falsificar, no veo responabilidad de la FEF", señaló el abogado.

"Ese tema ya pasó por un filtro de legalidad en Ecuador. Lo que Chile discute se discutió judicialmente en 2021 y tenemos sentencia ejecutoriada que él es ecuatoriano. Esa resolución de la autoridad es la que faculta a la FEF a convocarlo, ese es su blindaje", agregó Vásconez.

"Él inició en 2021 un proceso para que el Registro Civil demostrara que falsificó un documento y el Registro Civil no lo pudo demostrar", añadió.

Sobre el supuesto documento que demuestra que el futbolista nació en Tumaco, Colombia, Vascónez aseguró que corresponde a "Bayron Javier Castillo Segura, que nació como tres años antes que Byron Castillo Segura. Ese fue el documento madre en el proceso y no se llegó a determinar si era fidedigno o falso".

Finalmente, aseguró que el proceso podría extenderse hasta, incluso, el término de la Copa del Mundo, que comenzará en noviembre.

"El Mundial está cerca, la comisión disciplinaria de la FIFA puede resolver dentro de dos meses la primera instancia. Esa es apelable ante la misma FIFA, lo que puede demorar otros dos meses y luego se recurre al TAS, que son otros ocho meses".