Alexis Sánchez: Tenemos un fútbol que es lindo de ver, por detalles cometemos errores

Alexis Sánchez analizó la previa de la visita de La Roja a Ecuador por Clasificatorias, pasando por diversos tópicos en el turbulento presente del combinado nacional adulto masculino.

"Cuando había críticas Bielsa decía 'me quedo tranquilo, me preocuparé cuando no hayan ocasiones de gol'. Las ocasiones las creamos, tenemos un fútbol que es lindo de ver. Por cosas de detalles y concentración cometemos errores como equipo", indicó en una extensa conferencia de prensa.

"No sé cuantos años llevo en la selección, 16 o 17, soy de los que lleva más tiempo, he superado todos los récord que hay acá y he visto muchos pasos. Este proceso es algo positivo, que muchos jóvenes se están dando a conocer", expresó.

Sobre el momento de La Roja, y las declaraciones de Gary Medel, el tocopillano indicó que "no es culpa de la prensa, no hay culpa de nadie (en específico), es responsabilidad de todos. Es la experiencia de cada uno. En Europa veo que los periodistas cuidan al jugador. Acá en Chile veo poco que cuiden poco a un jugador joven".

"Entiendo que puedo jugar bien o mal, me pueden criticar, pero a veces un joven lo vive diferente, más ahora que están las redes sociales. En Chile últimamente estamos todos negativos, no hay algo positivo y eso se transmite en el campo", continuó.

Sánchez en sus declaraciones también tuvo fuertes críticas hacia la dirigencia del fútbol chileno y su manejo con las distintas selecciones nacionales.

Alexis Sánchez disparó contra la ANFP: En las duchas sale excremento, ¿es una selección o un equipo de Tercera? @LaRoja #CooperativaContigo https://t.co/kItTVg31Oo pic.twitter.com/p7HVfslNoQ — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 18, 2023

Sobre la renuncia de Eduardo Berizzo, reafirmó su gratitud al DT: Agradezco por su profesionalismo. No veía algo así desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con Rueda no veía eso de ser un grupo. Hoy en día vemos un equipo que juega. Colombia jugamos de igual a igual y hasta fuimos superiores.

"Estamos a tres o cuatro puntos del tercero. Yo veo lo positivo. El equipo está bien, con ganas. Estoy aquí para enseñarles y seguir creciendo. Obviamente, todo depende de los resultados", continuó.

Respecto al interino Nicolás Córdova, Alexis aseguró que "se ve una persona seria, que quiere trabajar y asumir el rol desde el primer día. Habló con nosotros y está dispuesto a ir para adelante ante un rival difícil como Ecuador. El presidente (Milad) tiene que pensarlo bien antes de tomar una decisión".

"Me encanta venir a la selección. Físicamente me siento espectacular. Estoy jugando Champions y haciendo gole, me gustarían más minutos pero es lo que tiene. Estoy aquí para ayudar a los jóvenes", señaló sobre su presente personal en el equipo de Chile.

"Va a ser un partido importante, físico, de concentración. Iremos a sacar la cara por nuestro país y tener los tres puntos", declaró respecto al juego con Ecuador en Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT)".