Caputto tras la caída con Argentina: El análisis es rápido y práctico, no estuvimos a la altura

Hernán Caputto, entrenador de La Roja Sub 17 fue categórico al analizar la caída de 2-0 ante Argentina en el inicio del hexagonal en el Sudamericano, indicando que el equipo no respondió acorde a las circunstancias.

"El análisis es rápido y práctico, creo que no estuvimos a la altura del partido. El nivel individual no estuvo al que nos acostumbramos en los últimos partidos y Argentina nos ganó bien sin ninguna duda", indicó a la salida del estadio.

"Debemos mejorar mucho en el juego y, por supuesto mejorar en algunos momentos decisivos en los que tenemos el balón en campo rival", agregó, antes de adelantar el siguiente duelo, ante el dueño de casa.

"El partido con Ecuador es fundamental. Hay que esperar los resultados de los demás partidos y rápidamente dar vuelta la página. Son torneos cortos. No es que no merecen un análisis, sino que hay que cambiar el chip y pensar en el próximo rival. Seguramente analizaremos internamente qué errores cometimos para no volver a cometerlos", cerró el DT.

El juego contra la Tri será este viernes 14 de abril, a partir de las 20:00 horas de Chile en el Estadio Olímpico "Atahualpa" de Quito.