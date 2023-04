Caputto y la derrota con Venezuela: Estamos muy dolidos, pensábamos que podíamos ganar

El entrenador de La Roja Sub 17, Hernán Caputto, repasó la dolosa caída ante Venezuela en el hexagonal del Sudamericano, que dejó al equipo nacional pendiendo de un hilo en el sueño de un cupo al Mundial.

"Primero, estamos muy dolidos. Pensábamos que era un partido que podíamos ganar, lo tendríamos que haber ganado", indicó luego del partido en zona mixta.

"Me quedo con una jugada que pudo cambiar el partido, que es el penal (no cobrado sobre Bastián Escobar en el primer tiempo), que después vimos y sí fue, del arquero que llegó tarde, pero no voy a discutir", destacó.

"En el juego pudimos ser más. Ahora muy rápido hacer un análisis. El 2-0 nos da mucha bronca, estamos apenados. Estoy muy apenado y buscando las soluciones para tratar, en estos dos partidos, salir con todo. Eso es lo que tenemos que hacer".

El DT reconoció que "lamentablemente estamos al debe en lo que es el hexagonal", pero que aún "nos quedan dos partidos y tenemos que prepararnos para eso. Hay que hacer un muy buen análisis de todo; de cómo están los jugadores, de las respuestas físicas y futbolísticas".

Chile debe ganar sí o sí a Brasil este jueves 20 de abril (17:30 horas) y esperar otros resultados para llegar con chances a la última jornada contra Paraguay.