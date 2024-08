Chile conoció la programación de la fecha doble de las Clasificatorias al Mundial 2026

La Conmebol oficializó la programación de las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Ambas jornadas se disputarán en septiembre y Chile deberá visitar a Argentina y recibir a Bolivia.

Después del fracaso en la Copa América, Ricardo Gareca deberá enfrentar dos nuevos encuentros al mando de La Roja y tendrá dos escollos importantes de cara a las pretensiones de Chile.

La programación de la fecha doble de las Clasificatorias al Mundial 2026

En la fecha 7, Chile tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires el próximo 5 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país. En la fecha 8, nuestro combinado nacional recibirá a Bolivia el 10 de septiembre a las 21:00 horas de Chile.

Hasta ahora y con seis partidos jugados, La Roja se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 5 unidades, mientras que Argentina está primero con 15 puntos y Bolivia noveno con tres.

Conoce el resto de la programación de las Clasificatorias Sudamericanas

Fecha 7

5 de septiembre

Bolivia vs Venezuela - 16:00 horas

Argentina vs Chile - 20:00 horas

6 de septiembre

Uruguay vs Paraguay - 19:30 horas

Brasil vs Ecuador - 20:45 horas

Perú vs Colombia - 21:30 horas

Fecha 8

10 de septiembre

Colombia vs Argentina - 17:30 horas

Ecuador vs Perú - 18:00 horas

Venezuela vs Uruguay - 19:00 horas

Paraguay vs Brasil - 21:00 horas

Chile vs Bolivia - 21:00 horas