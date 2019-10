David Tati, lateral de la Sub 17: Somos un equipo guerrero

El lateral derecho de la Sub 17, David Tati, celebró la victoria 4-2 de este miércoles ante Haití en la segunda fecha del Mundial de la categoría que se disputa en Brasil, donde además anotó un gol de tiro libre, y aseguró que el elenco que dirige Cristian Leiva es un equipo "guerrero".

"Somos un equipo muy unido, peleamos cada balón como si fuera el último, somos un equipo guerrero", señaló el jugador de Colo Colo, quien además se mostró feliz por su conquista y la opción de ser titular.

"Me lo estaba esperando por todo lo que había pasado este año, me dieron la oportunidad y lo hice bien; me costó, igual me sentía un poco ahogado, pero es cosa del partido", expresó.

"Haití era un rival complicado, tienen buen juego, son fuertes, los esperábamos así, complicados", analizó a los centroamericanos y luego habló sobre los próximos rivales, Corea del Sur.

"Ante Corea vamos a salir a ganar, es nuestra mente, tenemos convicción en lo que hacemos, con mente ganadora saldremos al partido ante Corea", avisó.

Chile juega ante Corea el sábado 2 de noviembre.