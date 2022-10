El golazo de Anaís Cifuentes que sentenció el triunfo de la Roja sub 17 sobre Nueva Zelanda

La Roja femenina derrotó por 3-1 a Nueva Zelanda en su debut en el Mundial de la India este martes, resultado que fue sentenciado por un verdadero golazo de Anaís Cifuentes, jugadora de Colo Colo.

En el duelo por el Grupo B contra las oceánicas, Cifuentes anotó el tercer y definitivo tanto para el conjunto nacional, con un derechazo impecable desde fuera del área que dejó sin opciones a la arquera Aimee Daniele, a los 64' minutos de juego.

La lateral por derecha fue uno de los puntos altos en la defensa chilena, lo que coronó con su primer gol en esta cita planetaria.

- El gol de Cifuentes que cerró el triunfo de Chile sobre Nueva Zelanda:

A superb strike from Anais Cifuentes to put @LaRoja 3-1 up against New Zealand in their group opener! ☄️#U17WWC | #KickOffTheDream pic.twitter.com/bigVJGfnGi