Favian Loyola: El Gringuito que encandila en La Roja Sub 20 fue figura ante Canadá

La noche de este miércoles 19 de junio, la selección chilena Sub 20 comenzó con el pie derecho su participación en el 'Cuadrangular Elías Figueroa Brander' que se disputa en La Calera, luego de vencer a su similar de Canadá por 1-0 en el Estadio 'Nicolás Chahuán Nazar'.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova se enfrentó a un rival parejo, de buena consistencia física, pero con falta de precisión.

En cambio, La Roja aprovechó una de las jugadas que fabricaron, en el minuto 55. El estadounidense-chileno Favian Loyola, metió un cabezazo que se le hizo imposible parar al portero rival.

Loyola tuvo un verdadero impacto ante los canadienses, anotando su gol tan solo a los tres minutos de haber ingresado en partido en suelo calerano.

El nacido en Carolina del Norte se ha venido alzando como uno de los puntos altos del elenco dirigido por Córdova. Ya en el par de amistosos previos ante Australia había figurado con un gol en un encuentro y una asistencia en el otro, por lo que los focos se empiezan a posar sobre su nombre.

Luego de este triunfo, el próximo partido de Chile e será ante Paraguay, el viernes 21 de junio a las 16:00 horas, mientras que el domingo 23, cerrará su participación ante Ecuador.

🦁 Favian Loyola goal !

Chilean press speaks really good about him #Chile pic.twitter.com/aIzDSXthMS