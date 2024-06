Guillermo Maripán también cargó contra Wilmar Roldán y aseguró que en Chile deben "alzar la voz"

La gran polémica que dejó el duelo entre Chile y Canadá por Copa América giró entorno al árbitro Wilmar Roldán, quien se ganó las críticas de varios de los jugadores de La Roja.

Tras la eliminación del seleccionado nacional del certamen continental hubo nombres como Claudio Bravo o Alexis Sánchez que apuntaron contra el cometido del juez colombiano, incluso algunos que ni siquiera estuvieron presentes en la copa, como Gary Medel.

A ellos se les sumó Guillermo Maripán, quien tras el compromiso con los canadienses cargó contra Roldán y su mala actuación que incluyó una cuestionada expulsión a Gabriel Suazo y una roja no mostrada en el elenco norteamericano.

"Hay sensaciones de injusticia, totalmente. Sabemos que tenemos que mejorar futbolísticamente, no somos ajenos a eso, pero también sabemos que en los partidos nos condicionó el arbitraje", declaró Maripán, incluyendo lo que ya habían vivido ante Argentina y el árbitro de aquel partido, Andrés Matonte.

"EL ARBITRAJE NOS DEJA BASTANTE TRISTES" 😔



Guillermo Maripán cuestionó al referato tras la eliminación de la selección chilena, por #DFSHAChile 🇨🇱



🎙️ "Con Argentina se hicieron las cosas bien y también por el arbitraje terminamos perdiendo", sentenció. pic.twitter.com/P4o0qL1nHw — DSPORTS Chile (@DSportsCL) June 30, 2024

Maripán indicó que en Chile deben levantarse contra los cobros injustos

Sobre el mismo punto, Maripán mencionó que: "No nos vamos contentos, nos vamos muy disgustados porque no nos gustan estas situaciones, creo que tenemos que levantar la voz para que no nos vuelta a suceder".

"Es injusta la situación de Eche, la segunda amarilla de Gabrial no tiene sentido. Después una falta a Gabi Arias... fueron muy drásticos contra nosotros, y no sólo en este partido. Nos vamos tristes", sentenció el zaguero de La Roja.