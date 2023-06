Hernán Caputto: Me encantaría seguir y dirigir la sub 20 de Chile

Hernán Caputto, técnico de la selección chilena sub 17, habló sobre su presente en La Roja y señaló que su deseo es continuar con el proceso y dirigir en la sub 20.

"En la ANFP ya se han acercado a conversar. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023. Probablemente pronto se decida cuál será mi puesto con otras divisiones menores y la sub 17", comentó Caputto en diálogo con DirecTV Sports.

En la misma línea, precisó que "es una aspiración estar en la categoría sub 20. Eso no depende de mí. Independiente de eso, creo que hay un proceso por delante con la sub 15, estaré acompañando a Ariel Leporati".

"Llevo muchos años en el fútbol joven. Tengo que evaluar lo de mi contrato para ver si decido fútbol profesional, pero me encantaría seguir y dirigir a la Sub 20 de Chile", reiteró.

Respecto al recambio en La Roja, Caputto sostuvo que es clave "la cantidad y calidad de los partidos del fútbol joven".

"Nuestros rivales nos llevan grandes cantidades de partidos de diferencias. El mayor aprendizaje se realiza con minutos de partidos, eso debemos mejorar", concluyó.