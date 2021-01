Hinchas de San José Earthquakes mostraron su descontento por posible llegada de Almeyda a la Roja

La novela sobre el nombre del nuevo entrenador de la selección chilena parece haber firmado su último capítulo en las últimas horas. Todo apunta a que Matías Almeyda está a detalles de firmar como nuevo DT del combinado criollo, algo que ha generado el descontento de los hinchas de San José Earthquakes, club en el que se aún encuentra el argentino.

Algunos de los comentarios de los seguidores del elenco estadounidense apuntan a los pocos esfuerzos para retener al estratega trasandino ante la oferta realizada por la ANFP para tomar la banca de la Roja, incluso advirtiendo que no se estaría pagando la totalidad de su cláusula.

La oficialización de Almeyda en la selección debiese oficializarse de manera pronta, si es que todo sigue acorde a la información que ha trascendido recientemente.

- Los comentarios de los hinchas de San Jose a la inminente partida de Almeyda:

This would be great for almeyda, but heartbreaking for SJ. Back to square 1.#TheDPPod #Quakes74 https://t.co/XxQMbVHm6s — The Designated Players Podcast (@TheDPPod1) January 30, 2021

This sucks, we needed him more here in SJ, fuck Chile — Frank (@1sco16) January 30, 2021