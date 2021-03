Ian Mac Niven: Reinaldo Rueda se quería quedar, la forma en que salió fue terrible

Ian Mac Niven, ex gerente de la selección chilena, explicó las razones de su renuncia en la ANFP, señalando que "no quería ser cómplice de tonterías" y que la salida de Reinaldo Rueda fue "la guinda de la torta", ya que el técnico colombiano quería seguir al mando del equipo nacional.

"Renuncié por dos cosas. Un tema personal, fue un desafío ejercer el cargo por cuatro años y ahora es momento de arriesgarme a hacer otras cosas. Y lo segundo, ya venía pasando, estaba desgastado, yo no quería ser cómplice de tonteras... Temas de raíz, de cómo funciona la ANFP. Y la forma en que se dio la salida de Reinaldo Rueda fue la guinda de la torta. Ya no podía seguir. No podía avalar eso. La forma fue terrible", explicó Mac Niven a El Mercurio.

En su argumento, el ex futbolista comentó que la forma de sacar a Rueda era decirle directamente que "estás mal evaluado, vamos a buscar una salida".

"Reinaldo se quería quedar y no tenía por qué salir. Pero Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme. Esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Debieron buscar una salida directa y no por el lado. Eso me dolió mucho", detalló Mac Niven en una entrevista que saldrá publicada en la edición de este miércoles del matutino.

Además, cuestionó el gobierno corporativo de la ANFP, acusando que "el directorio tiene un poder más allá de lo normal" y todas las decisiones y proyectos pasan por un "tema político", donde los intereses personales prevalecen.

"Se mezcla la liga con la Federación. El 95 por ciento de los ingresos de la ANFP son producto de la selección adulta, y ningún directorio, con ingresos históricos por venta de derechos comerciales y de TV de la selección, ha sido capaz de hacer un 'Pinto Durán' 2.0. Todo proyecto es el fin de semana, es tapar hoyos con tierra", añadió.

Finalmente, Mac Niven acusó que por culpa del "sistema", los presidentes que han pasado por la ANFP en los últimos años no han dejado nada a la organización y sólo se excusa en base a los resultados de la selección chilena, responsabilizando al técnico de turno. Y también lamentó la falta de voluntad para separarla de la Federación.

"No tienen voluntad para hacerlo, hay una zona de confort también de los clubes con el CDF. Buena parte de los clubes no tienen desarrollo comercial ni organizaciónal ni sentido de pertenencia con el fútbol chileno. Clubes vinculados a representantes, pero como los ampara la ley...el sistema es perverso. Hay objetivos de los clubes que se contraponen con los de la selección. La organización, la estructura debe ser tanto o más relevante que el entrenador de turno", sentenció.