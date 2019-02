Italo Pinochet suena en la Roja sub 20: Sería un orgullo, hay que mejorar lo que se está haciendo

Italo Pinochet, actual entrenador de Lautaro de Buin, club con el que recientemente se coronó campeón y ascendió a la Segunda División Profesional, suena como candidato en la selección chilena sub 20, tras el despido de Héctor Robles, que tiene vacante ese cargo en la Roja.

Pinochet, nos dijo en Al Aire Libre en Cooperativa que "sí, me han llamado de algunos lados, pero es solo un rumor. Partiendo de la base que sería un orgullo enorme trabajar en la selección, sería una alegría enorme y siempre voy a estar dispuesto. En estos momentos no hay nada formal, pero he escuchado por ahí que suena mi nombre".

Además, agregó que le interesa la opción, ya que "hay que mejorar las cosas que se están haciendo, trabajar mucho más, entrenar mucho más y de una vez por todas trabajar a largo plazo, para en un futuro cercano poder mejorar no solo en el fútbol joven, sino que eso también nos pueda aportar jugadores a la selección adulta, porque va a terminar el proceso de la generación dorada y vamos a tener un vacío que llenar".

"Yo creo que con los últimos resultados de las divisiones menores, lo que debería hacer el fútbol chileno es cambiar las políticas deportivas, mejorar los campeonatos, poner gente idónea con buena capacidades, técnicos que hayan tenido resultados, que hayan tenido logros, y que tengan la experiencia de haber trabajado en formación. No es lo mismo trabajar en un primer equipo, que con jóvenes", comentó el estratega sobre el último preceso.

Finalmente, el DT comentó que cunado estuvo en O'Higgins, hace algunos años, "me tocó trabajar con algunos de los jugadores que estuvieron en el último Sudamericano, las fallas que yo vi fue un probelma de bíotipo. No es lo mismo enfrentarse a jugadores nacional, que a otros que miden 1 metro con 80 o 1,90; hay que prepararse para eso", cerró.

Ítalo Pinochet es un nombre destacado de la tercera división de nuestro fútbol, ya que además del último título con Lautaro, registra otros con General Velásquez y Fernández Vial, razón por la que la Roja sub 20 lo está sondeando.