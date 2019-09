José Letelier y acusaciones en su contra: No estaba enterado de nada, quedé descolocado

Después de conocer las acusaciones que presentó el Sifup y la Anjuff en su contra por presuntas actitudes indebidas durante el pasado Mundial de Francia, el director técnico de la selección chilena femenina, José Letelier, manifestó su sorpresa e incredulidad por el hecho, manifestando que se encuentra "descolocado" al respecto.

En conversación con Al Aire Libre PM, el estratega de la Roja nos dijo que: "Tengo que conversar primero de que se trata y me tendrán que informar en que contexto llegó la carta. Ante eso no puedo manifestar nada, solo que nunca he cometido un acto de acoso o algo por el estilo".

"Primero debo informarme bien de que se trata porque ni siquiera estaba al tanto de lo que salió en la prensa", agregó.

En la misma línea, el estratega declaró que: "Estoy bastante sorprendido y descolocado. No estaba enterado de nada y tampoco de la carta que presentaron a la ANFP. Necesito que me informen para poder tener claridad sobre el tema".

"De verdad que no sé de que se trataron tampoco las reuniones que tuvieron el Sifup y la Anjuff con la ANFP, así que quiero tener mi versión pronto", concluyó.