Las tres claves que explican la desesperación de ANFP por vender entradas para Chile vs Bolivia

La dura derrota de Chile ante Argentina por Eliminatorias caló hondo de manera transversal en el entorno de La Roja.

Y uno de los efectos inmediatos a raíz del desencanto por ver a la Selección Chilena lo demuestra la baja cantidad de entradas que ha vendido la ANFP para el crucial Chile vs Bolivia, programado para este martes 10 de septiembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Clasificatorias.

Para esto existen tres claves que podrían explicar la desazón general en nuestro país, a pesar de la trascendencia de un partido oficial rumbo a la Copa del Mundo 2026, la que cada día se ve más lejos con el combinado nacional en el noveno lugar de la tabla con apenas un triunfo en siete partidos disputados.

La estrategia incluye a Ben Brereton Díaz promocionando entradas para el Chile vs Bolivia

A pesar de que es un horario con luz natural tras el cambio de hora, hasta la fecha el borderó supera apenas los 12 mil boletos vendidos, de un total de 25 mil a disposición en el principal coliseo deportivo, instancia en la que los tickets van desde los $16.500 en galería, superando los 100 mil pesos la entrada más cara.

Ante esto, el máximo organismo del fútbol acudió a jugadores como Ben Brereton Díaz para promocionar directamente en sus stories y en español, con el fin de que el carisma termine persuadiendo a los fanáticos para ir al estadio.

El desencanto de Chile vs Bolivia va más allá de los altos precios

Sobre el tema de los precios, el periodista deportivo Rodrigo Herrera abordó el detalle apuntando directamente a los altos costos que involucra asistir y también a la experiencia ofrecida por ese servicio, incluso por sobre la proximidad de las Fiestas Patrias que tendrán una semana de celebraciones en nuestro territorio.

"Es obvio que la falta de interés responde a los malos resultados de la selección, pero sería ciego no ver que, además, la ANFP ha ido matando la gallina de los huevos de oro con entradas carísimas y con una experiencia estadio espantosa. Es la dirigencia del fútbol la que no ha cuidado el producto y hoy no aporta sentido de realidad porque el Chile vs Bolivia está cantado para un dos por uno en algunos sectores o todo el estadio”, expuso el presentador de televisión.

La dificultad para la validación en el Registro Nacional de Hinchas es otro problema para La Roja

Otra de las problemáticas según los propios hinchas radica en el formulario del Registro Nacional de Hinchas, que es requisito obligatorio para entrar al recinto depotivo el martes 10, pero las quejas apuntan a la interrupción del proceso digital en su sitio web oficial.

Además el tipo de hincha que adquiere boletos posee un hilo fino en la actualidad y para ello, el periodista deportivo y escritor Esteban Abarzúa tocó una arista más profunda, exponiendo cómo decantó el fervor con el paso de los años.

"Esto a nadie debería sorprenderle, pero pasa mucho por el precio de las entradas, que cambió el tipo de hincha que sigue a la Selección en los últimos años. Como las entradas son caras hace rato, la gente que va al Estadio Nacional tiene mayor poder adquisitivo y estos partidos en que a Chile puede irle mal no le interesan mucho. Como clientes esperan ver un espectáculo y ese espectáculo sólo lo valoran si Chile gana. Si las entradas fueran más baratas, seguramente irían hinchas menos exitistas, a los que los emociona más ver a la Selección y apoyarla en los momentos difíciles".