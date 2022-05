Lasarte y el caso Byron Castillo: Nosotros hicimos el reclamo en su momento

Martín Lasarte, DT de la Roja durante la mayor parte de las Clasificatorias a Qatar 2022, dio a conocer un nuevo detalle sobre el reclamo de Chile por la inscripción del ecuatoriano Byron Castillo, y entregó su punto de vista acerca del proceso.

"Hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento. A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador; se hizo el reclamo. En aquel momento no sé si la FIFA, la Conmebol o quién, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto", dijo al portal uruguayo Esdrújula.

Además, el ex seleccionador nacional indicó que le sorprende que el caso se haya reactivado, pero que debe existir un castigo en caso de haber una irregularidad. "No tengo claros los elementos. No sé quién está inquieto o no. Lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta a reglamento, hay que hacerla cumplir", mencionó.

Castillo está siendo investigado ante una posible irregularidad en su carta de nacionalidad, existiendo una partida de nacimiento a su nombre en Colombia, con una fecha distinta a la de sus registros ecuatorianos. Ecuador arriesga la resta de puntos en los partidos donde el defensor fue convocado, lo que dejaría a "La Tri" fuera de Qatar 2022.