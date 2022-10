Los festejos de las seleccionadas sub 17 tras el triunfo sobre Nueva Zelanda

La selección femenina sub 17 ganó en su estreno por el Mundial de India con un contundente 3-1 sobre Nueva Zelanda, en un partido jugado este martes en Goa.

Tras el partido, el plantel festejó con mucha alegría este logro y las imágenes llegaron a través de la cuenta oficial del campeonato.

"Olé, Olé, Olé, Olé... Chile, Chile", cantó al unísono la delegación, que prepara su segundo partido, este viernes, ante Alemania.

Anyone would think @LaRoja have just won their first ever match in a #U17WWC tournament! 💃😄#KickOffTheDream pic.twitter.com/hkhUMU0XAG