Los méritos de Williams Alarcón para tener una “linda oportunidad” en la Selección Chilena

El futbolista Williams Alarcón tendrá una oportunidad única para afianzarse en la Selección Chilena, ya que si bien ya había tenido algunos llamados en la era de Eduardo Berizzo, en esta ocasión viene como un jugador consolidado en la competitiva liga de Argentina y con buenas posibilidades de sumar minutos oficiales.

El centrocampista formado en Colo Colo y ex Unión La Calera, es figura de su actual club Huracán y si extiende su buen momento puede ser pieza clave para Ricardo Gareca.

Las sensaciones de Williams Alarcón en la Selección Chilena

El jugador dio declaraciones este miércoles en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán y comentó su sentir por el llamado de Gareca, calificándolo como una "linda oportunidad", hablando tambien de su presente en Argentina y las expectativas para su participación en La Roja.

"La verdad que muy bien, muy feliz de estar acá nuevamente, compartiendo con mis compañeros. Creo que estoy en un muy buen momento en Argentina, estoy pasando por un momento para el que me preparé y estoy disfrutándolo muchísimo y eso se dio fruto para llegar acá", señaló.

Además, añadió que: "Estoy muy ilusionado, estoy disfrutándolo mucho. Me encuentro en otro momento de mi carrera que he crecido mucho y espero seguir demostrándolo, espero seguir enfocado y en los minutos que me toque jugar hacerlo de la mejor manera para seguir aportando".

"En la selección siempre están los mejores... Tenemos que hacernos cargo de lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos que sacar resultados y hacer lo que pida el técnico para poder dejar un buen papel y demostrar de qué estamos hechos", sentenció sobre el tema.

Los méritos de Williams Alarcón para estar en la Selección Chilena

Williams ha tenido una gran temporada este 2024, con presencia en 28 partidos, completando 2.304 minutos, anotando cuatro goles y dando tres asistencias.

En la actual Liga Profesional de Argentina lleva 12 partidos, por lo que viene con gran continuidad.

Además, ha tenido mucha asertividad en tiros de pelota detenida, con goles de gran factura de tiro libre, la que es un arma que puede aportar mucho mientras Ricardo Gareca encuentra el funcionamiento idóneo en Chile.

"Desde que llegué a Huracán me trataron como uno más. Siempre me dieron la confianza para demostrar el jugador que soy y creo que se vio reflejado desde que llegué allá. Y también anteriormente cuando estaba acá también me hizo sumar mucho y hoy estoy pasando por un gran momento como te dije anteriormente y lo estoy disfrutando, creo que puedo seguir mejorando y puedo aportar mi granito de arena", sostuvo el deportista sobre su gran presente.

¿Cuándo juega Chile con Argentina por las Clasificatorias?

El duelo de la Selección Chilena contra Argentina será este jueves a las 20:00 horas de nuestro país (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de eso, Chile recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).