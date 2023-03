Mario Salas: La generación del Mundial de Turquía puede ser protagonista en la Roja

El otrora entrenador de la selección sub 20 Mario Salas aún tiene confianza en quienes fueron parte del plantel de la Roja en el Mundial de Turquía, y aseguró que todavía pueden ser parte del combinado nacional que juegue las próximas Clasificatorias.

"Hoy todos tienen en torno a los 30 años y pueden ser actores en las clasificatorias. Le hablo de Castillo, si se recupera. Valber Huerta, Claudio Baeza, Igor Lichnowsky han sido figuras en sus equipos mexicanos. Diego Rubio anda bien en la MLS. A ellos se suman Pulgar, Díaz, Maripán, que son de la misma generación pero que no habían explotado cuando yo dirigí la sub 20", comentó Salas en diálogo con Las Últimas Noticias.

El DT tuvo también palabras para Nicolás Castillo: "Para mí el Nico es un caso especial. Le tengo mucho afecto y de verdad me gustaría verlo de nuevo en la cancha. El me hizo feliz jugando por la sub 20 y luego en la UC. Espero verlo a ese nivel en la selección, como a varios de esa sub 20", expresó.

El entrenador rememoró la jugada que acabó con la ilusión de esa selección en el Mundial de Turquía.

"Cuando estábamos en el minuto final y viene el córner, yo me levanto de la banca y le digo a mi ayudante que hagamos la lista de los jugadores para lanzar los penales. Me doy vuelta y él me dice que espere... y llega el gol de ellos ¿Fatalidad? No. Falta de concentración. Yo creo que las cosas tienen una explicación", expresó antes de referirse al por qué esa generación no pudo ser un buen recambio para la Roja.

"Son varias cosas. La principal es que jugadores de la talla de Vidal, Medel, Aránguiz, Alexis, Vargas y Bravo simplemente no dieron espacio porque siempre estuvieron en buen nivel. También varios de los sub 20 tuvieron un desarrollo distinto a lo que apuntaban", expresó.