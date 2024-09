“Me da más miedo que la chucha”: Arturo Vidal sufre tras la derrota de Chile en Argentina

Arturo Vidal no se guardó nada tras la derrota de la Selección Chilena ante Argentina. El jugador de Colo Colo realizó una transmisión en vivo comentando el partido, donde realizó varios análisis del desempeño de La Roja y sus comentarios han generado gran repercusión.

Vidal expresó su temor por la situación del equipo, indicando que la selección chilena podría quedar fuera del Mundial. "Esto da miedo. A mí me da más miedo que la chucha, porque yo no he estado en este proceso, viene Bolivia, ojalá ganar, luego vienen dos partidos brígidos (contra Brasil y Colombia) y si los perdemos, quedamos fuera del Mundial y cagamos todos"

El mediocampista subrayó que, a pesar de tener buenos jugadores, es crucial no exponer a los más jóvenes de manera imprudente. "Algo más hay que mostrar, algo más hay que hacer, teniendo buenos jugadores, jugadores jóvenes, pero a los jóvenes no los puedes regalar así, tirándolos a la pelea", agregó el mediocampista.

"NOS VEMOS MAL CON ESTOS HUE... QUE HACE POCO LES GANAMOS DOS COPAS"#SportsCenter Arturo Vidal no se guardó nada tras la derrota de #LaRoja ante Argentina y lo expresó en su canal de Kick: "No nos podemos regalar tanto... A Bolivia se le tiene que ganar como sea". pic.twitter.com/zGSuXSp0h4 — ESPN Chile (@ESPNChile) September 6, 2024

Arturo Vidal aprobó la labor de Gabriel Arias

Vidal también defendió al arquero Gabriel Arias, elogiando su calidad y velocidad, "Arias anda bien, ha estado bien, clarito. Es un tremendo arquero, el problema es que de repente se complica un poco con los pies, pero tiene calidad y es rápido".

Finalmente, el "Rey Arturo" mostró su frustración por el rendimiento del equipo, "Da rabia ver un partido así. Agradecido de los muchachos por el esfuerzo y el sacrificio. Si le preguntan a la gente que vio el partido, van a matar a todos los jugadores y no debería ser así".