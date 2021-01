Nelson Tapia: Tengo condiciones para dirigir a la selección, aunque digan que estoy loco

Luego de alcanzar el título de la tercera división de Ecuador junto al modesto Guayaquil Sport, el ex arquero y ahora entrenador Nelson Tapia, se pone metas grandes e incluso dice estar listo para asumir en la selección chilena.

"Estoy metido en el proyecto de Guayaquil Sport y en eso me enfoco. Pero me siento capacitado para dirigir a cualquier equipo en Ecuador. Incluso a la selección ecuatoriana si se diera en un algún momento", dijo Tapia en entrevista con Las Últimas Noticias.

"También tengo como opciones es mediano plazo ir a otro mercado. Estoy cerca de Colombia, México, Estados Unidos. No digo que quiero irme a Europa, porque ese es el objetivo natural de todos, pero veo que puedo proyectar mi carrera", añadió.

Al ser consultado por la vacante dejada por Reinaldo Rueda, Tapia dice estar preparado.

"Creo que tengo condiciones para dirigir a la selección, aunque digan que estoy loco. Tengo fe en mis capacidades. De hecho, mi hijo me ha llamado para decirme que me promocione, que llame a la Federación, que mande mis antecedentes", comentó Tapia, quien cree que "las cosas deben darse naturalmente".

"Me siento capaz, pero hay mucho que ver. Siento que se debe hablar de un proyecto, aunque la meta obvia es clasificar al Mundial", dijo el arquero estelar del proceso que llevó a Chile a Francia '98.

"Me siento capaz de liderar un grupo y sé que puedo imponer orden. Yo soy un entrenador que puedo ser cercano, amigo y sicólogo incluso, pero para mí lo primordial es la disciplina. Soy de los técnicos que llegan antes que todos a los entrenamiento y si alguien no llega a la hora, es sancionado. He echado utileros, médicos, ayudantes e incuso coordinadores por no cumplir las normas", expresó.