Nicolás Córdova fue anunciado como nuevo jefe técnico de las divisiones inferiores de La Roja

El entrenador nacional Nicolás Córdova asumió como nuevo jefe técnico de las divisiones inferiores de la selección chilena, en un anuncio entregado este lunes por la ANFP a través de los canales oficiales de La Roja.

Meidante un comunicado, se expresó que Córdova "estará a cargo de todas las selecciones juveniles masculinas de Chile (Sub 20, Sub 17 y Sub 15). Organizará y supervisará las tres categorías e implementará una metodología unificada que será compartida y trabajada en conjunto con todos los clubes del fútbol chileno".

En sus primeras declaraciones, "Nico" señaló: "Estoy muy contento e ilusionado de ser parte de este proyecto de las selecciones juveniles y vengo con muchas ganas a aportar a la mejora de nuestro fútbol chileno".

Córdova estuvo a cargo de la sub 20 en 2015, ganando el torneo amistoso de L'Alcudia en Europa, pero partiendo a fines de ese año, tras unos meses en el cargo, para asumir en Palestino.

Su carrera como DT también tiene pasos por Santiago Wanderers, Universitario de Perú, Al Rayyan de Qatar y la selección sub 23 de ese país.

Como futbolista fue seleccionado juvenil y adulto, con un recordado gol a Francia en 2011, en la época de conducción de Claudio Borghi.