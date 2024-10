No lo suelta: Mira los nuevos dardos de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca

La leyenda de la Selección Chilena Arturo Vidal cargó otra vez contra el entrenador Ricardo Gareca, luego de la derrota por 2-1 ante Brasil en el Estadio Nacional por las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Si bien Vidal valoró el rendimiento de La Roja en este partido, no cesó en sus críticas contra Gareca, por algunas decisiones en este compromiso.

Las críticas de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca

A través de su cuenta de Kick, Vidal volvió a reaccionar al partido de La Roja y expresó: "Este partido se presentó para sacar un punto. Chile hizo un buen trabajo defensivamente, pero faltó alguien a la hora de marcar los tiempos. Los cambios definitivamente no me gustaron, pero estoy seguro de que merecían algo más".

"¿Por qué no hizo los cambios en el Entretiempo? ¡No puede ser esta we...! Tendría que haber hecho los cambios en el minuto 85, empezar a hacer tiempo, enfríar el partido, pero no. Hizo los cambios a los 20 minutos y les dio vida a ellos. Si para eso están los cambios, para enfríar el partido", añadió muy molesto.

"Se apresuró en los cambios, tenía que haber puesto otro volante, si les quitamos las orillas, debió cerrar el centro, sacas a un delantero y aseguras el partido. No necesitamos jugar bien, Chile necesita resultados", agregó.

"No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad", insistió, aunque destacó que "duele mucho esta derrota, porque Chile merecía por lo menos el empate, aprovechar el mal momento de ello y así podías ganar confianza. Más encima sumó Bolivia, Venezuela, Paraguay y Ecuador, todos suman menos Chile".

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile volverá a jugar el próximo martes contra Colombia en Barranquilla, duelo que comenzará a las 17:30 horas de nuestro país.

Para ver este compromiso debes sintonizar Chilevisión por TV abierta y ESPN por cable, mientras que por streaming están las opciones de Chilevisión.cl, la App MiCHV y Disney+.