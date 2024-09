Para Borghi hay un jugador que es indispensable y no puede estar al margen de la selección

La derrota de la selección chilena por 2-1 ante Bolivia dejó a La Roja complicada en las Clasificatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A la hora de hacer análisis, el planteamiento utilizado por el técnico Ricardo Gareca en las caídas ante Argentina y Bolivia son las quejas más recurrentes de los expertos, quienes cuestionan al DT por no usar a los jugadores adecuados en los partidos.

Borghi pide a un jugador que considera clave en la selección

Uno de los que alzó la voz para comentar la debacle de la selección chilena en su camino rumbo al certamen que se jugará en territorio norteamericano es Claudio Borghi, voz autorizada, ya que es un ex DT de la selección chilena con amplio conocimiento del medio.

El Bichi señaló este jueves en Radio Futuro que Gareca no realizó un buen planteamiento ya que a su juicio le faltó un jugador clave en el mediocampo. El actual comentarista deportivo fue más allá y dio el nombre del futbolista, que a su juicio, no debe fallar en esta selección chilena que busca recambio generacional.

“Para mi los partidos se ganan y se pierden en el mediocampo y para mi el jugador que debería estar siempre en esta selección, hoy, es Rodrigo Echeverría”, dijo.

“No lo conozco, pero me da la sensación de que es un chico que tiene carácter, que va a ir a trabar un balón. Quizá te puede hacer un gol a cada tanto, puede llegar a línea de fondo, también, pero fundamentalmente creo que transmite esa fuerza y presencia que necesita el mediocampo y que Chile no tuvo ante Bolivia”, puntualizó.