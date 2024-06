Pinilla le exige más a Darío Osorio en la selección chilena: "Tiene que darse cuenta dónde está parado"

En la previa del partido entre Chile y Argentina por la Copa América 2024, el ex futbolista Mauricio Pinilla no sólo reveló cómo eran los días de partido en la selección cuando era parte del plantel, sino que también lanzó un duro mensaje para Darío Osorio.

Pese a que falta la confirmación con la oncena titular, se prevé que el joven que milita en el fútbol de Dinamarca será el único cambio en relación a los futbolistas que jugaron contra Perú.

Mauricio Pinilla le puso presión a Darío Osorio en Chile para la Copa América

Mauricio Pinilla inició su intervención en Deportes en Agricultura defendiendo al formado en la U, pero también le exigió más por el lugar que está ocupando en La Roja: "Él tiene que saber que su rol en la selección es por Vidal que es un jugador importante, tiene que sentirse importante".

"Él ya tiene la confianza del entrenador, del público, de sus compañeros, tiene todo para hacer brillar sus aptitudes. Pero tiene que darse cuenta también de dónde está parado", continuó Pinigol.

La defensa de Pinilla al formado en la U

El ex futbolista de la U agregó que: "No se puede crucificar a Darío Osorio por 45 minutos frente a Perú, en un partido feo, que no hubo puntos altos, trabado, que te bloquearon las bandas, que no te dejaron jugar, que te incomodaron durante los 90 minutos. No se puede crucificar a un chico que viene haciendo las cosas bien hace mucho rato".

Sin embargo, el otrora seleccionado nacional, intentó bajar las expectativas de sus compañeros de programa en relación al joven talento: "A Osorio lo conocemos con esas lagunas, con esos momentos emocionales complicados, ¿a qué otro Darío Osorio conocemos nosotros? Lo conocemos tal cual es el muchacho y siempre ha sido igual".