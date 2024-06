¿Qué dijo Arturo Vidal sobre su ausencia en la selección chilena para la Copa América?

La estrella de Colo Colo Arturo Vidal se refirió a su ausencia en la Copa América 2024, luego de quedar fuera de la nómina de Ricardo Gareca en la selección chilena.

Es la primera vez que Vidal queda fuera de un torneo de selecciones, estando disponible para La Roja, por lo que sus sensaciones no son alegres.

La reacción de Arturo Vidal por quedar fuera de la selección chilena

En conferencia de prensa en el Estadio Monumental, el King expresó: "Estoy bien, igual da tristeza y rabia no estar porque no es algo futbolístico, sino que es una decisión del entrenador, que tiene todo el derecho a elegir sus jugadores, a los que cree que lo van a hacer bien en la Copa América, pero claramente me hubiese encantado estar. Estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica, entonces te queda la espina, pero así es el fútbol".

Además, insistió: "Me hubiese encantado estar, no me tocó esta vez, pero hay que apoyar desde afuera. Ojalá que a la selección le vaya bien por el fútbol chileno y espero que debuten con un triunfo".

"Estas cosas las tomo como un reto. No estoy ahora, pero vienen partidos de las Clasificatorias que son muy difíciles y hay que llevar a Chile al Mundial, espero prepararme de la mejor forma, jugar mucho mejor que la primera parte, pelear con Colo Colo las copas y eso me va a volver a llevar a la selección", cerró.

¿Cuándo juega Chile en la Copa América?

La Roja debuta este viernes a las 20:00 horas contra Perú en la Copa América, después jugará el martes 25 de junio frente a Argentina y el sábado 29 ante Canadá.

