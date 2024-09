¿Quién será el compañero de Paulo Díaz en la dupla de centrales de Chile vs Argentina?

La Selección Chilena prepara el partido con Argentina por las Clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol y el entrenador Ricardo Gareca comienza a definir la formación que mandará a la cancha en el Estadio Monumental de Núñez.

Chile tiene la importante baja de Igor Lichnovsky y hay una gran incógnita sobre su reemplazante, ya que en el ciclo de Gareca éste futbolista venía siendo clave.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Igor Lichnovsky (@igorlichnovsky)

Paulo Díaz parece fijo en esta pasada, así que la tarea del Tigre es buscar su acompañante para los duelos contra la Albiceleste y Bolivia.

El compañero de Paulo Díaz en la defensa central de Chile

El apuntado por todo el mundo para tomar esta responsabilidad era Gillermo Maripán, quien pese a un rendimiento irregular en La Roja, tiene la experiencia de 48 partidos en La Roja.

No obstante, su nula cantidad de minutos en esta temporada en Europa (fichó recientemente en Torino) le puede pasar la cuenta (aunque ha jugado 14 duelos en el año, con 1.136). De hecho, Gareca dijo en conferencia de prensa que preferentemente no contará como titulares con jugadores que no tengan rodaje.

Ahí entran a la pelea Benjamín Kuscevic y Matías Catalán. El primero acumula 2.485 minutos en 31 partidos en este año, mientras que el segundo lleva 2.194 en 25 encuentros.

Otra opción es Thomas Galdames, quien regularmente actúa como lateral izquierdo, pero también conoce la posición de central: Lleva 1.841 minutos en 23 compromisos.

Según lo trabajado en la jornada de martes en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, Catalán es el que está ganando la pulseada, aunque falta una práctica aún antes del duelo.

¿Cuándo juega Chile con Argentina por las Clasificatorias?

El duelo de la Selección Chilena contra Argentina será este jueves a las 20:00 horas de nuestro país (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Después de eso, Chile recibirá a Bolivia el martes 10 de septiembre a las 18:00 horas (21:00 GMT).