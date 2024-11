Reinaldo Sánchez se refirió al futuro de Cepeda: “Tenemos parte del pase por una cantidad importante de años”

La victoria de Chile ante Venezuela dejó una joya en el ataque: Lucas Cepeda. El joven delantero que juega en Colo Colo, pero que Santiago Wanderers es el dueño de una promesa de futuro, pero su futuro aún depende de una decisión clave, según Reinaldo Sánchez, presidente del club 'caturro'.

Reinaldo Sánchez, presidente de S. Wanderers, en conversación con Radio Cooperativa, habló sobre Cepeda, quien destacó en la victoria de Chile sobre Venezuela. "Somos dueños del 50 por ciento de su pase, por algo lo hicimos así. Yo siempre hablé con Lucas, pero él que te diga lo que yo le decía, quiero que él lo diga, no es bueno que lo diga yo".

Sánchez mencionó que la decisión de su futuro la tomará el propio delantero. "El tiene su representante, Fernando Felicevich, nosotros tenemos parte del pase por una cantidad importante de años, pero el representante va a tener que definir esa situación".

Lucas Cepeda convoca una gran cantidad de interesados

El dirigente de Wanderers destacó que el valor de Cepeda ha aumentado gracias a su gran rendimiento, "Será decisión de él mismo, yo sé que hay hartos interesados, pero la decisión será del jugador, no lo pueden obligar a jugar donde no quiera".

Sánchez enfatizó que su objetivo es no perjudicar al jugador, aclarando que cualquier negociación será justa. "Estamos claros en eso que su valor aumentó. El valor va a depender de lo que exigen los que lo representan, ellos hacen el negocio. Obviamente, si me dicen un valor muy bajo, diremos que no, debe haber una comunicación entre las tres partes (...) no vamos a perjudicar al jugador".