Ricardo Gareca: “Nunca me había pasado”

Han pasado los días y se nota que en la Selección Chilena sigue doliendo lo sucedido en la Copa América de Estados Unidos, donde la Roja quedó eliminada en primera ronda, hecho que no sucedía desde el 2004, y que le tocó vivir al cuerpo técnico que encabeza Ricardo Gareca.

El adiestrador de la selección dio una entrevista a TyC y allí abordó el presente del equipo de todos, lo que significó este paso en falo en la Copa América y lo que espera de las clasificatorias mundialistas.

“Nunca me había pasado”

El entrenador de Chile se mostró asombrado por ser eliminado sin siquiera haber anotado un gol: “Nunca me había pasado, pero bueno son situaciones. El equipo estuvo sólido, recibimos solo un gol, pero lógico que convertir es fundamental para poder ganar. Teníamos mejores expectativas en la previa, fue un grupo difícil y en definitiva los balances por más rigurosos que sean, creo que son positivos, porque estamos a tiempo de ver qué tenemos que mejorar para las Eliminatorias, pero no era lo que esperábamos”.

El Tigre en todo caso piensa que la falta de gol es circunstancial y mira con optimismo las clasificatorias mundialistas: “Yo creo que hay material, por supuesto. Tenemos mucha confianza y previo a la Copa América, habíamos hecho ocho goles en tres partidos”.

La Generación Dorada

Gareca también aludió a que aún se siga considerando jugadores de la Generación Dorada, y que el recambio no debe ser forzado: “Siempre es algo que se da naturalmente, no porque uno quiera. Tiene que ver con el rendimiento y otras cosas puntuales, porque si cuentas con mayoría de muchachos de 36 o 37 años, hay un promedio de edad que sí o sí tienes que bajar, porque si no se complica el nivel de competencia”.

Los próximos desafíos de la Selección Chilena serán en septiembre por las clasificatorias mundialista,s cunado juegue como visitante frente a Argentina el jueves 5 , y el 10 como local ante Bolivia.