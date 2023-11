Un indignado Farkas ofreció 20 millones para mejorar Juan Pinto Durán tras críticas de Alexis

El filántropo y millonario chileno Leonardo Farkas utilizó sus redes sociales para compartir su molestia luego de la dura crítica de Alexis Sánchez respecto a las condiciones que atraviesa La Roja en el Complejo Juan Pinto Durán.

"No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones", escribió el empresario a través de su perfil de X.

Farkas reafirmó su indignación cerrando el posteo diciendo: "Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis (Sánchez)".

El millonario adjuntó a su escrito el vídeo en el que el tocopillano realizó la denuncia. Este clip se viralizó a través de las redes sociales y sumó muchas críticas que apuntaron contra la ANFP de parte de miles de internautas.

