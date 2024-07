Un nuevo golpe para Chile tras su pobre Copa América

La selección chilena recibió una nueva mala noticia después de su pobre Copa América 2024, disputada en Estados Unidos.

El elenco de Ricardo Gareca, que no anotó ningún gol y cosechó dos empates (contra Perú y Canadá) más una derrota (contra Argentina), sufrió consecuencias por este mal desempeño.

Este efecto fue la baja en el ranking de la FIFA, entregado este jueves por el máximo organismo del fútbol mundial.

La Roja apareció en el puesto 43 del escalafón, es decir, descendió tres lugares en comparación a la entrega anterior de este listado.

El ranking FIFA es liderado por la Argentina de Lionel Messi y seguido por Francia, lugares que no cambian, pero tras ellos vienen las modificaciones, ya que España subió cinco puestos para ubicarse tercero, después de conquistar la Eurocopa.

Inglaterra también ascendió para ser cuarto, mientras que Brasil y Bélgica perdieron lugares para ser quinto y sexto.

Los 10 mejores los cierran Países Bajos, la Portugal de Cristiano Ronaldo, el sorprendente Colombia e Italia.

Some BIG movements in the latest #FIFARanking! 📈