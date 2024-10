Víctor Hugo Castañeda analizó el mal momento de La Roja: Criticó a Milad y pidió "carácter" a los jugadores

La Selección Chilena no encuentra el fondo: Este lunes volvió a caer en el ranking FIFA, ubicándose en el puesto 53, la peor ubicación desde 2007, siendo octava a nivel de Conmebol.

Esto refleja el pésimo momento que vive el equipo en las Clasificatorias, con cinco derrotas consecutivas y en el último puesto, con chances muy mínimas de ir al Mundial 2026.

La opinión de Víctor Hugo Castañeda sobre la Selección Chilena, los jugadores y Pablo Milad

Sobre este escenario, conversamos en Al Aire Libre con el exseleccionado nacional Víctor Hugo Castañeda, quien estuvo en el camino a Francia 98', y que ahora ve con tristeza el presente de La Roja.

Castañeda, eso sí, se mostró poco sorprendido con el lugar que ocupa nuestro país en el escalafón mundial: "Era de esperar, es cosa de ver el rendimiento. Yo creo que todavía estamos más arriba de lo que reflejan los resultados de la selección hoy".

Para el otrora futbolista hay "una serie de dificultades" que nos tiene este momento, como la mala planificación del fútbol joven desde la pandemia y la poca inversión de los dirigentes, pero puntualmente apuntó a Pablo Milad y su Consejo de Presidentes.

Sobre Milad señaló que "no me ha gustado. Creo que ha faltado liderazgo en muchas situaciones", añadiendo sobre el Consejo que: "Hace un tiempo largo que viene demostrando que no es el ente más capacitado para tomar las decisiones, porque son muy pocos los presidentes que son dirigentes de tiempo (prolongado) que piensen en un proyecto futuro, sino que piensan en cómo llevar agua para su molino, cuánto me toca a mí, cómo voy yo ahí y no pensar en el desarrollo de la actividad".

En cuanto a Ricardo Gareca, si bien sostuvo que tiene una "responsabilidad importante" en el rendimiento actual y que entiende que a veces son buenos los cambios cuando las cosas andan mal, también pidió valentía a la dirigencia para respaldarlo en un momento difícil.

"Si estaban convencidos, está bien que lo contrataran, ahora respáldenlo. Si es así esta cosa, no te puedes dejar llevar por el aplausómetro. El aplausómetro hoy día es responsable de lo que estamos viviendo", puntualizó.

A los jugadores, en tanto, les pidió más "liderazgo y carácter, (son) jugadores muy fríos, que no transmiten mucho sentimiento cuando uno se siente y los ve jugar. Creo que eso es lo que siento, a mí por lo menos, es lo que me pasa. Hoy día veo a la selección y veo un equipo sin carácter, sin sabor, como que le da lo mismo perder que ganar, queda esa sensación".

"Esto viene intrínseco en los jugadores. Que no te dé lo mismo ganar, asumir sus roles, asumir el carácter de gritar, de pegar una patada, eso viene de adentro y yo siento que hoy día no hay de eso, porque los jugadores están súper protegidos por el medio, por los representantes, por todo. Nadie los puede criticar, nadie los puede tocar", añadió.

"Y hoy día algunos jugadores, pero sí algunos de la Generación Dorada, quieren dirigir el fútbol chileno, quieren dirigir la selección, quieren dirigir en su equipo, quieren contratar a quien quieren que juegue a su lado y no puede ser, aquí se perdieron los roles hace rato donde cada uno tiene que cumplir su función... No es tan solo lo de (Arturo) Vidal, hay jugadores que estaban y que en sus clubes, que en la selección, que se creen más importantes que el club y aquí nadie es más importante que la selección, todos tienen que sumar, todos tenemos que sumar desde nuestra trinchera todos tenemos que sumar", sentenció.