Empresario ecuatoriano: Tengo las pruebas que Chile necesita contra Byron Castillo

Carlos Yazbek, empresario que tiene una demanda contra Byron Castillo, y sl club Norteamérica por los derechos formativos del jugador,, aseguró que tiene "las pruebas que Chile necesita" para ganar el caso y terminar clasificando por secretaría al Mundial de Qatar 2022 y eliminar a los "tricolores" del proceso 2026.

En diálogo con La Tercera, Yazbek expresó: "Nosotros tenemos pruebas de muchas cosas más. El tema de la nacionalidad y las Eliminatorias lo maneja la federación, no Byron Castillo. Acá el tema es que tiene documentos ecuatorianos y lo que están tratando de averiguar es si nació en Colombia".

"Tengo una demanda en contra de Castillo por el 50% de los derechos económicos de su pase. Hay temas contradictorios respecto de su nacionalidad. Tengo documentación que acredita todo esto. En la vida hay que ser leal. Yo siempre he tenido el 50% de los derechos del jugador. Hace más de cuatro años. Fue el empresario del club donde estaba él, Norteamérica, de Zambrano, ese delincuente. Él se quedó con la otra mitad. Ellos hicieron una doble venta y eso es penado por la ley".

"Todo esto también pasa por un tema económico. Nosotros hicimos una gran inversión en el jugador y después veremos cuál es el camino. Se puede dar una información, pero se debe dar algo a cambio", añadió.

"En este momento, el pase de Byron Castillo está tasado en 5 millones de dólares. Ellos pueden perder más que eso si no llegan a un acuerdo con nosotros. Si hay alguien que me quiera devolver un porcentaje de la plata que yo he perdido, yo puedo pasar esa información que es muy certera. La documentación que tengo es única, exclusiva y original".

"Yo tengo las pruebas que ustedes los chilenos necesitan para que ganen mucho dinero y que hagan muchas cosas (...) Si me llaman podríamos ver el tema. Soy la única persona que, verdaderamente, tengo documentos", cerró