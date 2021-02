Ex UC se nacionalizó ecuatoriano y es opción para jugar ante la Roja

El ex mediocampista de Universidad Católica Damían Díaz obtuvo finalmente la nacionalidad ecuatoriana luego de varios años en Barcelona de Guayaquil y podría transformarse en rival de Chile en los próximos duelos clasificatorios dado que rápidamente fue citado por el técnico Gustavo Alfaro para un microciclo.

Díaz, que jugara en el elenco cruzado entre 2002 y 2010, llegó a Ecuador en 2011 y tras un paso por el fútbol emiratí regresó para afianzarse como una de las figuras del elenco del astillero.

Ante ello y tras obtener la nacionalidad, Alfaro lo nominó para un microciclo de jugadores locales con miras a los partidos ante Venezuela y Chile.

"Esta es una de las mejores cosas que me ha pasado en la carrera. Es una felicidad enorme porque este es un país que quiero mucho. Uno a esta edad trata de no ilusionarse mucho porque si después no se da es un nuevo problema en la cabeza. Es un orgullo y un reto nuevo", expresó el rosarino de 34 años.