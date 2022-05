Galindez y caso Byron Castillo: Estoy seguro que clasificamos al Mundial, esa es la verdad

El arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez, parte del seleccionado ecuatoriano que clasificó al Mundial de Qatar 2022, fue consultado en conferencia de prensa sobre el caso Byron Castillo, asegurando que solo tiene certeza de que su equipo sacó boletos a la cita planetaria.

"Ninguno de mis compañeros de la selección me ha preguntado respecto a eso. Estoy seguro que clasificamos al mundial e hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente, después no tengo más para decir", apuntó.

"Nosotros estamos clasificados al Mundial. La Federación de acá (Chile) entendió que debía hacer una demanda, pero nosotros clasificamos en la fecha 17", agregó.

Al ser consultado respecto a si alguna vez desde el plantel se opusieron al llamado a Byron Castillo, indicó que "jamás entre nosotros juzgamos alguna convocatoria. Es verdad que Byron tuvo que aclarar algunos temas legales y a nosotros no nos compete hablar de ese tipo de cosas. No me gusta hablar de supuestos. Estoy seguro que clasificamos al Mundial, esa es la verdad que yo veo", cerró.