Gustavo Alfaro: Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron Castillo

El técnico de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, volvió a defender a Byron Castillo, asegurando que la demanda chilena está dañando al futbolista y que "va a haber justicia".

"No nos interesan las cuestiones y luchas mediáticas. Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. Va a haber justicia en todo aspecto. Una disculpa no me alcanza", dijo el argentino en la conferencia de prensa previa al duelo que tendrán ante México.

Al mismo tiempo, Alfaro se encargó de descartar cualquier irregularidad en torno a la nacionalidad de Castillo.

"La manera de que el ruido no penetre, es apagarlo. Estamos muy tranquilos. Cumplimos los tiempos, no nos apresuramos. No asumimos riesgos en su momento. Cuando tomamos la decisión de incluir a Byron, no había ningún riesgo", explicó.

Finalmente, aseguró que él y sus seleccionados se enfocarán en la cancha: "Nosotros nos vamos a dedicar a trabajar y preparar el equipo para el Mundial. Nosotros nos ganamos el derecho dentro de la cancha. Todo lo demás es ruido."

FIFA anunció que dará a conocer el fallo el próximo viernes 10 de junio.