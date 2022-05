Gustavo Alfaro: No hay otra cosa en mi cabeza que no sea el Mundial

El entrenador de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, afirmó que solo tiene en mente lo que será la participación de su escuadra en el Mundial de Qatar 2022, pese al lío por la denuncia de Chile en la utilización del jugador Byron Castillo.

Ante una consulta sobre su presunto deseo de cambiar a la "Tri" por Colombia, afirmó que "estoy muy feliz en Ecuador, la gratitud es así. Me siento muy feliz, no sé de dónde salieron esas versiones que me vinculan a otro lugar".

"La verdad, no tienen ningún sustento. No hay otra cosa en mi cabeza que no sea el Mundial, que no sea Ecuador", manifestó en conversación con El Canal del Fútbol.

"Nos falta trabajar sobre la concentración, el manejo de las circunstancias, sobre la capacidad de poder aprovechar las situaciones favorables, sobre el dominio de situaciones que tengamos... eso es madurez. La madurez e identidad que como equipo todavía no tenemos", reconoció el DT.

"Tras la medición que hicimos de las diez selecciones (de Sudamérica), comprobamos que el jugador ecuatoriano es el más fuerte físicamente de todos los demás. Si nosotros corremos y somos ordenados, le complicamos la vida a cualquiera, y si le sumamos el talento, es ahí donde nos nivelamos para arriba", dijo de cara al Mundial.

Alfaro reveló que, dentro de las valoraciones y mediciones del rendimiento de los jugadores ecuatorianos, se ha comprobado que su equipo es el que terminó las eliminatorias "siendo el más rápido para presionar, incluso más que el mismo Brasil, gracias al prototipo del jugador ecuatoriano".

Luego, Alfaro aseguró que la base de Ecuador para el Mundial la conformarán los que lograron la clasificación, pero que eso no significa que tienen asegurado el puesto, pues la posibilidad seguirá abierta para todos.

Con relación a los rivales previos al Mundial, fueron escogidos basados en las características de los que tendrá dentro del Mundial.

Asimismo, el técnico argentino sostuvo que el partido más importante en Catar será precisamente contra Qatar, "porque si terminamos con un resultado favorable, se llenará de presión a los otros rivales, pero si no se da así, la presión recaerá sobre Ecuador"