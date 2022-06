Hernán Galindez: No hay temor ni incertidumbre por Byron Castillo

El arquero de Universidad de Chile y de la selección ecuatoriana, Hernán Galindez, tuvo palabras para lo ocurrido con su compañero Byron Castillo, y aseguró que en el elenco tricolor no hay temor ni incertidumbre.

"Temor no hay. Entiendo la denuncia que está haciendo la Federación de Chile, pero esto es un proceso que ya sucedió en Ecuador. Es verdad que en su momento se llevó adelante una investigación por alguna irregularidad, pero hay una sentencia a firme de un juez que dictaminó que Byron nació en Ecuador, lo que se decidió mucho antes de esta denuncia que interpuso Chile", explicó el portero en diálogo con El Mercurio.

"Por mí no pasa el temor, incertidumbre ni nada, por todo este caso que está en proceso. Mi cabeza está en estos amistosos y en Qatar", añadió el jugador.

Respecto a lo que vive hoy por hoy Castillo, Galindez manifestó que "él ya pasó por este proceso, donde ya hubo una sentencia. Tener que revivir todos esos momentos duros no debe ser fácil. Es un chico joven, un ser humano que tiene sentimientos".

"La gente a veces se olvida de eso. No solo sufre uno, también la familia, y a veces son situaciones demasiado duras para soportarlas. Ojalá que pueda encontrar la tranquilidad y ser feliz, que es lo más importante", agregó.

Galíndez también tuvo palabras para su momento en la U y manifestó que la idea es acercarse a los primeros lugares.

"Estoy tranquilo con mi nivel. Sé que he tenido buenos partidos en la U, también he cometido algún error, pero la verdad es que eso no me quita ni me da confianza. Tengo muchos partidos en Primera y entiendo que acertar y errar es parte de esto. Estoy con mucha confianza, cómodo y me siento muy respaldado. Sentirme querido para mí es muy importante. Este es un club muy grande y, la verdad, no sabía lo grande que era cuando llegué, me sorprendió su magnitud", manifestó.

Respecto a los objetivos, Galíndez es claro: "A principio de año nos propusimos salir campeones, todavía queda una rueda entera y a pesar de lo irregulares que fuimos, el torneo es bastante bondadoso y nos encuentra a cuatro puntos de la Copa Sudamericana. Tenemos que mejorar en esta segunda parte del año, así los objetivos estarán un poco más cercanos", expresó.

"Quedan muchísimos puntos en juego y mejorando se puede pretender un objetivo grande. Por lo que es esta institución, por supuesto que uno siente que debe estar ahí", completó.