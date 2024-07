Jorge Sampaoli con un ojo en Ecuador: Luis Zubeldía confirma que no asumirá la selección

La principal carta de los ecuatorianos, el entrenador argentino Luis Zubeldía rechazó la opción de dirigir a Ecuador, ya que está muy cómodo dirigiendo a Sao Paulo de Brasil. No es el primero en rechazar la propuesta, y poco a poco los principales candidatos se van desvaneciendo, situación que podría acercar a Jorge Sampaoli a la banca ecuatoriana.

Zubeldía, comentó su decisión, luego de que trascendiera que no aceptó la propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la selección se quedó sin su primera opción para reemplazar a Félix Sánchez.

"La decisión de quedarme no solo tiene que ver con el respeto a Sao Paulo y con lo bien que me siento, si no con el respeto a mi profesión. Lo único que hablé con la dirigencia fue: 'muchachos, yo pienso en Sao Paulo, yo me quedo en Sao Paulo'" señaló en conferencia de prensa el DT argentino.

🚨| Luis Zubeldía, contundente. El DT reafirmó que NO aceptó dirigir a Ecuador. 🇪🇨



Las otras opciones de Ecuador que se negaron a asumir la selección

Además de Sergio 'Checho' Batista, que le dio su negativa a la dirigencia ecuatoriana por estar al mando de la selección 'vinotinto', en las últimas horas se confirmó que otro de los candidatos, Eduardo Domínguez, actual entrenador de Estudiantes de La Plata, también habría rechazado la oferta, por su respeto a la institución en la que actualmente comanda.

¿Jorge Sampaoli regresaría a ser opción para la banca de la selección de Ecuador?

Jorge Sampaoli no dirige desde finales de septiembre del año pasado. Su último club fue el Flamengo, donde fue destituido por malos resultados y problemas en el camarín con alguno de los futbolistas.

En concreto, desde un comienzo sí fue una opción para Ecuador. Contaba con todos los argumentos, es un técnico que se encuentra sin equipo, tiene experiencia en selecciones con Chile y Argentina, es un técnico ofensivo, pero hubo problemas con el acuerdo económico. La oferta ecuatoriana estaba por debajo de lo que pedía Sampaoli.

Pasó a segundo plano e incluso fue descartado, pero ahora con sus principales cartas para asumir la 'Tri', han dicho que no, porque se encuentran dirigiendo, se abre nuevamente la posibilidad de que el casildense sea una posibilidad, sobre todo porque la Federación Ecuatoriana está contra el tiempo ya que en septiembre se retoman las Clasificatorias.