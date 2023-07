Tribunal en Suiza desestimó recurso de Byron Castillo que buscaba anular dictamen del TAS

El jugador Byron Castillo sufrió un nuevo revés en su caso, luego que el Tribunal Federal de Suiza desestimara un recurso civil en donde buscaba anular el dictamen del TAS contra la selección de Ecuador, que lo privó de disputar el pasado Mundial de Qatar.

Según el abogado argentino Marcelo Bee Sellares, el recurso fue rechazado porque Castillo no fue demandado en el proceso iniciado por la Federación de Chile contra la ecuatoriana.

El recurso del jugador ante el Tribunal Federal Suizo fue rechazado, porque este no es demandado en el proceso iniciado por la Federación Chilena vs @LaTri. En consecuencia los efectos del laudo, no son oponibles al jugador, solo a las Federsciones 🇨🇱 🇵🇪 🇪🇨. https://t.co/BPbjrTw3nM — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) July 24, 2023

"En consecuencia, los efectos del laudo no son oponibles al jugador, solo a las federaciones", explicó el abogado experto en derecho deportivo y adminitrativo.

"Al no tener el jugador legitimación pasiva, por no ser parte del expediente disciplinario, los efectos del laudo no le son oponibles a este", agregó en su explicación Bee Sellares.