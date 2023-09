Excompañero de Rubiales que jugó en Chile: El beso a Jenni Hermoso fue producto de la emoción

El venezolano Emilio Rentería, exjugador de San Marcos de Arica y Ñublense, defendió a Luis Rubiales (con quien compartió camarín en Levante en 2003) por su polémica con Jenni Hermoso, tras besarla en la boca, tras la final del mundial femenino, situación que lo obligó a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y lo tiene en juicio en su país.

Fotografía: Emilio Rentería (Photosport)

Rentería, quien juega en España, dijo a La Tercera: "Acá todavía hay mucha problemática sobre ese tema. Según mi forma de pensar, en este país las cosas son más complicadas. Si hablamos del beso, yo creo que en Sudamérica no habría habido tanto revuelo. Es un beso normal, de una mujer con un hombre. Hay veces que hombres dentro de la cancha se besan en la boca por un gol y lo toman como un chiste. Lo que yo vi es que Rubiales, emocionado por el título mundial, tómo esa actitud... Y la abrazó y no se pudo contener. Fue un beso normal, con boca cerrada".

"Lo que yo vi en las noticias que existe una imagen en la que la chica respondió en el Instagram que lo hizo consentidamente. Por lo que dicen en las noticias es que Rubiales tiene buena relación con todas las chicas del equipo. Jenni Hermoso dice primero que consintió el beso y después dice que no. No sé por qué cambió su versión. Yo veo ahí que ella da un beso normal a Luis Rubiales", siguió.

De todas maneras, igual esbozó una crítica al exdirigente: "Yo he hablado con muchos compañeros y gente que conozco, tengo entendido que la renuncia no es solo por eso, sino por otras cosas que también han pasado con Rubiales. Algunos compañeros me dicen que los presidentes en el fútbol español duran poco en su cargo, por tres o cuatro cositas los sacan. No los dejan terminar sus períodos. No sé qué intereses habrá en la federación, siempre hay cosas creadas".

"Pero lo que sí digo es que Rubiales estuvo muy mal en agarrarse sus partes en el gol de España en la final. Eso sí lo veo mal, está mal. Un presidente tiene que guardar la compostura por su cargo, no puede hacer eso, hay niños y niñas en el estadio, se ve mal. Por lo demás se ve que el mismo Rubiales fue muy soberbio el día que trató de dar explicaciones. Debiera haber dicho, 'Discúlpeme, no fue mi intención, estaba emocionado'...", cerró.