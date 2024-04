Rubiales y el beso a Jenni Hermoso: No entiendo que alguien piense que eso es agresión sexual

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales volvió a defenderse del beso a Jenni Hermoso tras la final del último Mundial Femenino, así como también por supuestas irregularidades de corrupción en su período como mandamás del organismo.

Lo primero que hizo Rubiales fue explicar por qué se fue de España a República Dominicana, en diálogo con El Objetivo: "Es evidente que no querían que estuviera en España. No me querían dejar ganarme la vida, ni con el fútbol ni con ninguna otra cosa... No me apetecía seguir estando en el foco, yo quería estar en un lugar que me permitiera empezar de cero, conocer gente, hacer mi vida y estar fuera del foco".

Directamente sobre Hermoso señaló con énfasis: "No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. En primer lugar, después de aquello, la señora Hermoso comentó que entre nosotros existía una relación de amistad y de confianza. En ese contexto, de sexual no había nada. De hecho, no pudo existir una agresión porque ella me dijo 'vale'. Lo repitió después en un directo de Instagram: '¿Que qué le he dicho a Rubiales? ¡Que pues vale!'. Ahí están los vídeos anteriores, posteriores y todo lo que salió. Que cada uno opine en base a ello. Respeto mucho a la justicia, pero en ningún caso ha habido nada. No hay más que verlo".

"Yo solo hablé 10 o 15 segundos con la señora Hermoso en el avión. Y le dije: nos están pidiendo de comunicación que salgamos juntos, ¿podemos salir a decir lo mismo que ya hemos dicho? Y ella respondió que ya había salido y que lo había dejado claro y que quería disfrutar de la victoria del mundial. Yo le respondí que perfecto. Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas lo es".

"Nadie va a poder demostrar que nadie de la federación coaccionó. Si acaso intentaron hablar para tratar de ayudar. Yo no le pedí a nadie que hablara con ella", cerró sobre el tema.

Sobre sus inversiones en República Dominicana que han causado polémica, señaló: "¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en un burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país, conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice 'aquí se puede invertir'.... creo que es lo más normal del mundo".

"Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudita", siguió.

La Unidad Central Operativa registró irregularidades en contratos de cinco años, con varios detenidos, con acuerdos adjudicados a una constructora propiedad de su hermano.

Acerca de esto, señaló: "Me parece extraño que a alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y pasa los filtros. Es que no podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, no se puede hacer".