Sergio Ramos respondió a la prensa inglesa por acusaciones de pisar a Raheem Sterling

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, utilizó su cuenta en Twitter para responder las acusaciones de la prensa inglesa sobre un presunto pisotón al delantero Raheem Sterling durante la última brega entre ambos equipos.

En los medios británicos apuntaron con dureza al jugador de Real Madrid por una supuesta agresión al ariete de Manchester City, que él mismo se encargó de esclarecer con un video y la frase: "Nada más que decir".

Inglaterra superó 2-0 a España por la Liga de las Naciones de la UEFA.

🛑🤔🤐

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT