En Inglaterra buscan DT para su selección a través de una oferta laboral por internet

A contar de esta semana, Inglaterra inició su proceso de búsqueda de entrenador utilizando un particular método anunciado de manera formal.

La salida de Gareth Southgate, tras perder la final ante España en la Eurocopa 2024, dejó una vacante de alta importancia en la banca de la selección inglesa.

A raíz de esta necesidad, los dirigentes no perdieron el tiempo y anunciaron la peculiar forma a través de internet, con el objetivo de preparar la Copa del Mundo 2026.

En el marco del proyecto "The FA For All", el máximo organismo del fútbol británico abrió la posibilidad de envío de currículums a través de correo electrónico, detallado en un paso en su plataforma web.

"Actualmente estamos supervisando un proceso muy específico para nombrar al próximo entrenador en jefe del equipo senior masculino de Inglaterra. Nuestro proceso de planificación ya ha identificado una serie de candidatos; además de esto, estamos comprometidos a abrir procesos de reclutamiento en la industria del fútbol", fueron parte de las declaraciones que añade el sitio web oficial de la FA.

🚨🚨| The FA is now accepting public applications to replace Gareth Southgate as the manager of the England National team.



One of the key objectives for the role is to 'lead and develop the England senior men’s team to win a major tournament' 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/BlpnZSgZrD