Histórico de la selección inglesa disconforme con la llegada de Thomas Tuchel y crítica a la FA

Gary Neville, legendario exjugador de la selección inglesa, reconoce el talento de Thomas Tuchel como el mejor entrenador disponible, pero critica la decisión de la FA de optar por un técnico extranjero, abriendo el debate sobre el futuro de los entrenadores ingleses.

Gary Neville, exfutbolista inglés, elogió la contratación de Thomas Tuchel como nuevo entrenador de la selección inglesa, señalándolo como uno de los mejores en el mundo. Sin embargo, mostró su decepción por la elección de un técnico extranjero.

Tuchel, que firmó un contrato hasta después del Mundial de 2026, se convierte en el tercer entrenador extranjero en dirigir a los 'Tres Leones', después de Sven Goran Eriksson (sueco) y Fabio Capello (italiano). Su llegada genera expectativas, pero también controversia.

Neville comentó en Sky Sports que, aunque es innegable que la FA ha conseguido un gran entrenador, la decisión plantea dudas sobre el real apoyo a los técnicos ingleses. "Han conseguido un gran entrenador, no hay duda. No se puede criticar a la FA porque han conseguido probablemente el mejor entrenador disponible en el mundo en estos momentos".

"No sé si cuadra con el criterio de St George's Park (sede de la selección) y la fe en los entrenadores ingleses. Ya es difícil conseguir ese trabajo en la Premier League, así que hay una sensación de decepción porque hayan ido a por un técnico extranjero", expresó.

