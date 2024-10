Thomas Tuchel se vuelve a poner el buzo: El alemán asumirá la banca de la selección inglesa

El diario británico The Times reveló que Thomas Tuchel será el próximo seleccionador de Inglaterra. Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, se espera que se haga público en breve. El DT alemán reemplazará a Lee Carsley, quien ocupó el cargo de manera interina tras la salida de Gareth Southgate después de la Eurocopa.

Hasta hace poco, Pep Guardiola era el favorito para asumir el puesto, ya que su contrato con el Manchester City termina en junio de 2025. Sin embargo, las negociaciones con Tuchel han avanzado rápidamente, y tanto medios británicos como alemanes aseguran que el acuerdo es inminente.

Con su llegada, Tuchel se convierte en el tercer entrenador extranjero en dirigir a Inglaterra, siguiendo los pasos de Sven Göran Eriksson y Fabio Capello. Su reto será aprovechar el talento de una de las generaciones más prometedoras del fútbol inglés para conseguir un título importante.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.



Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.



Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.



Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ