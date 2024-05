Bomba: Cavani definió su futuro en la Selección Uruguaya

La Selección Uruguaya y el fútbol en general recibió una triste noticia. Uno de los referentes de la Celeste anunció su retiro del combinado nacional y no será parte del plantel que dispute la Copa América en Estados Unidos de la mano de Marcelo Bielsa.

Esto lo oficializó mediante una sentida carta publicada en las últimas horas en sus redes sociales.

La sentida despedida de Edinson Cavani de la Selección Uruguaya

Se trata de Edinson Cavani, el actual jugador de Boca Juniors que defendió a su selección por 17 años y dio a conocer su decisión de dar un paso al costado con el siguiente mensaje: "Mi querida Celeste. Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos".

"Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido por haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo: mi país", continuó Cavani.

El delantero agregó que "fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy he decidido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta".

"El camino recorrido es mi mejor recompensa", fue la frase con que Edinson Cavani acompañó su carta de despedida. La noticia sorprendió a los fanáticos que rápidamente llenaron de comentarios deseándole lo mejor al histórico jugador.

Los números de Edinson Cavani en la Selección Uruguaya

La histórica de Cavani con la Celeste se remonta al 2007 cuando era seleccionado de la Sub 20. Disputó el Sudamericano en Paraguay de ese año y también la Copa del Mundo en Canadá. Con la Sub 20 disputó un total de 13 partidos y marcó 9 goles.

Su llegada a la selección absoluta fue en febrero de 2008 y desde allí que ha sido uno de los referentes e inamovibles del combinado nacional, hasta el 2022. Con la camiseta del plantel adulto de Uruguay, Cavani jugó 136 partidos y anotó 58 goles.

Además, ganó el título de la Copa América en 2011 cuando el torneo se realizó en Argentina. En ese encuentro contra Paraguay, los uruguayos ganaron 3-0 y Cavani ingresó en el minuto 63.

El delantero deja atrás 17 años de historia para concentrarse en su carrera defendiendo a Boca Juniors donde es uno de los máximos artilleros con 7 anotaciones.