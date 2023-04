El entrenador uruguayo Martín Lasarte habló nuevamente sobre la inminente llegada del argentino Marcelo Bielsa a la selección de su país y sostuvo que está de acuerdo con ella, pese a que hace algunas semanas apuntó que no le gustaría un DT extranjero en la Celeste.

"Estas cosas de las interpretaciones les trajo muchos problemas a Chile por ejemplo, lo que yo había opinado era que, dado que la Eliminatoria es más sencilla y es un período nuevo, me pareció una buena oportunidad para empezar un proceso con un técnico compatriota; eso no significa que otro técnico no pueda venir, al contrario, nada que ver", sostuvo a DSports de Uruguay en palabras reproducidas por Ovación.

"Con estas cosas de los videos cortos en redes sociales de repente te ves en una lista de los que le dicen no a Bielsa, pero qué vas a hacer. No puedes estar tapándolo. Bielsa es un entrenador prestigiosísimo con un bagaje importante, con una pauta de conducta de vida que se traslada al campo de juego, en eso me parece medio pariente de -Oscar- Tabárez en algunas cosas", continuó.

Para destacar al preparador rosarino recordó que éste "lo que generó en Chile fue una revolución. Yo lo digo siempre muy gráfico, pero era el pensamiento de un futbolista mediocre uruguayo como podía ser yo, en esa época de copa: Lasarte ahora aprueba la llegada de Bielsa a Uruguay: En Chile generó una revolución; ese cambio lo hizo Bielsa porque después tuve jugadores que luego veía y decía: 'Están valientes, están animados', incluso al borde de la audacia casi suicida, pero ellos creían en eso".

"Pero en el fútbol muchas veces lo más importante es convencer y seducir; la manera en que Marcelo intentó llevar a cabo era la adecuada para el momento de Chile. Es muy fino decir que tuvo la fortuna de acceder a una generación dorada, eso puede ser relativamente verdad, también es cierto que él toma un volante ofensivo y lo pone un poco más atrás para que la pelota salga más fluida, suele hacer ese tipo de cosas", remarcó.

"Me parece que hemos estado navegando la última década en una suerte de discusión que nos ha hecho daño al intentar una fórmula que se adecue a nuestro fútbol, y en esa búsqueda hemos intentado cambiar y no agregar. No creo que Bielsa sea de cambiar, va a mejorar cosas. Con los futbolistas más reconocidos a veces nos sorprendemos en la falla de pases en la selección; desde ese lugar puede mejorar cosas. Nos hemos convertido en una especie de híbrido, ya no somos tan buenos en nada", completó.