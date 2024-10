Marcelo Bielsa se va quedando solo: presidente de la federación uruguaya se cuadra con los dichos de Luis Suárez

Las recientes declaraciones de Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa han sacudido el ambiente futbolístico en Uruguay. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, ha respondido, respaldando al delantero y revelando la realidad interna del equipo.

Las críticas de Suárez hacia Bielsa han generado controversia en Uruguay. Ignacio Alonso, presidente de la AUF, se pronunció sobre el tema en Lima, en la previa del partido contra Perú.

En conversación con DSports, Alonso afirmó que lo dicho por Suárez es cierto y que ha recibido comentarios similares de otros miembros del equipo. "Lo que dijo Luis es verdad, me ha comentado cosas, y a Jorge (Giordano, Director de Selecciones) también. Pero no quiero opinar de su entrevista y no quiero tampoco dar detalles de situaciones que deben manejarse puertas adentro".

"Cuando se tiene un asunto como este, hay que trabajarlo seriamente e internamente y aprovechar las oportunidades que brinda. En ese sentido, todos los que forman parte de la interna tienen que tomarlo de forma positiva y mejorar hacia adelante", agregó.

"NO QUIERO DAR DETALLES DE SITUACIONES QUE DEBEN MANEJARSE PUERTAS ADENTRO" 🗣️🇺🇾



▶️ Ignacio Alonso, presidente de AUF, sobre los dichos de Luis Suárez.



🎙️ @Buysan y @RodrigoRomano76 en #DFSHAUY pic.twitter.com/0diVqCTtny — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 11, 2024

El presidente de la AUF cree que la relación con Marcelo Bielsa se ha gestionado bien

El presidente de la AUF destacó la importancia de manejar estos temas internamente y verlos como oportunidades para mejorar. "Fue una semana especial, pero creo que lo importante cuando se habla de gestión de asuntos internos es tratarlos siempre de la puerta para adentro, y eso se ha gestionado muy bien".

Respecto a Bielsa, Alonso lo vio trabajando de manera habitual, sin alteraciones en su enfoque. "Yo lo vi trabajando como siempre. Él es un entrenador muy consciente de las cosas que tiene entre manos, trabajador como pocos, alguien que prepara, que es meticuloso y que está arriba de cada uno de los detalles. Así que en ese sentido ninguna alteración. El plantel recibió de él la misma atención que reciben siempre"

El perfil estudioso de Marcelo Bielsa 👉🏻 Cómo analiza detalladamente el presente de cada futbolista para la convocatoria de @Uruguay 🔝⚽️pic.twitter.com/PF7s3qSfXo — La pizarra de Bielsa (@pizarrabielsa) October 9, 2024

Alonso reafirma su confianza en Marcelo Bielsa

A pesar de apoyar las palabras de Suárez, Alonso reafirmó su confianza en Bielsa como el líder ideal para la selección uruguaya, especialmente en este proceso de transición generacional. "Hay una transición de una era hacia otra, con una generación que entra con un legado increíble y apostamos a que Marcelo (Bielsa), como líder futbolístico, pueda ser la figura ideal para nuestra selección. Venimos bien, el equipo ha mostrado cosas interesantes. Uruguay tiene la ilusión de llegar a 2026 con una apuesta futbolística óptima"