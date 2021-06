Oscar Tabárez se quejó del VAR: Habrá que usar más de uno para evitar errores

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Washington Tabárez, evidenció su molesta en contra del VAR por el gol anulado a Jonathan Rodríguez en la igualdad ante Paraguay, apuntando a que habrá que reforzar el sistema tecnológico "para evitar errores".

En rueda de prensa, el experimentado DT mencionó sobre la jugada que invalidó la anotación de su dirigido que: "Cuando un jugador esta adelantado pero no le llega la pelota o la misma no se dirige a él, no puede ser sancionado el fuera de juego".

"Si seguimos así habrá que poner un VAR del VAR en el fútbol mundial. Se distinguían bien las camisetas, el adelantado era Viña y la posición de Vecino, que fue el que participó en la jugada que derivó en el gol, era completamente regular y habilitado".

En la misma línea, señaló que: "Cuando consultan al VAR y deciden eso, uno lo acata, porque es su función. un organismo que esta para eso. Son detalles que pertenecen a la historia de este partido que terminó y vamos a enfocarnos a lo que viene".

Respecto al empate ante la "Albirroja", comentó que: "No conseguimos lo que queríamos, sobre todo en el resultado. Quedaron cosas como la entrega que hubo y la rápida adaptación a un esquema que no es frecuente en nosotros".

"Fue un traspié, una oportunidad que no salió como queríamos. En la medida que vayamos teniendo continuidad de partidos las conclusiones serán aprovechadas para ir sacando conclusiones, corrigiendo diferentes aspectos, pero hay que hacerlo ganando porque esto es una Eliminatoria que clasifica a un Mundial", sentenció.